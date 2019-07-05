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РИА Новости

Госкино Украины призвало Зеленского не допустить показ сериала "Сваты"

Вчера, 11:43
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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал украинского президента Владимира Зеленского не допустить показа сериала "Сваты" на украинском телеканале "1+1".
"Сваты" делает студия Зеленского. Ранее телеканал "1+1" запустил анонс сериала, который был запрещен в стране в течение двух лет.
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"Я глубоко убежден, что вопрос "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической. И поэтому я обращаюсь к президенту Украины: вы уже не являетесь продюсером сериала "Сваты", его производителем, сегодня вы президент Украины. И я считаю, что именно вы имеете возможность принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", - заявил Ильенко в видеообращении, которое он разместил в Youtube.
Он также сказал, что представители канала "1+1" обратились в Госкино за выдачей прокатного удостоверения на второй сезон сериала. По его словам, регулятор, согласно закону, должен выдать разрешение на показ сериала.
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Госкино Украины в ноябре 2017 года запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием российского актера Федора Добронравова. Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности".
Добронравов играет главную роль в сериале "Сваты", который делает студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
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Ситуация на УкраинеМинистерство культуры УкраиныАлександр РозенбаумОлег ГазмановВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
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