Госкино Украины призвало Зеленского не допустить показ сериала "Сваты"

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал украинского президента Владимира Зеленского не допустить показа сериала "Сваты" на украинском телеканале "1+1".

"Сваты" делает студия Зеленского. Ранее телеканал "1+1" запустил анонс сериала , который был запрещен в стране в течение двух лет.

"Я глубоко убежден, что вопрос "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической. И поэтому я обращаюсь к президенту Украины: вы уже не являетесь продюсером сериала "Сваты", его производителем, сегодня вы президент Украины. И я считаю, что именно вы имеете возможность принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", - заявил Ильенко в видеообращении, которое он разместил в Youtube.

Он также сказал, что представители канала "1+1" обратились в Госкино за выдачей прокатного удостоверения на второй сезон сериала. По его словам, регулятор, согласно закону, должен выдать разрешение на показ сериала.

Госкино Украины в ноябре 2017 года запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием российского актера Федора Добронравова. Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности".

Добронравов играет главную роль в сериале "Сваты", который делает студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.