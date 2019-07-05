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РИА Новости

Более 16 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области получили выплаты

Вчера, 11:42
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, в центре выдачи компенсаций в Тулуне
Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, в центре выдачи компенсаций в Тулуне
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, в центре выдачи компенсаций в Тулуне
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Более 16,5 тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Всего в списках на получение помощи находится 21761 человек, в течение пятницы деньги получат еще 5254 человека.
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"Пострадавшим от паводка начнут выплачивать компенсации по утрате имущества первой необходимости, в состав которого входят холодильник, плита, мебель. При частичной утрате сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей, при полной - 100 тысяч рублей", - говорится на сайте правительства.
Размер выплаты определяют члены оценочных комиссий, которые совершают подомовой обход затопленных населённых пунктов. Работают 76 оценочных комиссий, в них входит 389 человек. Это специалисты разных ведомств, в том числе регионального министерства строительства, служб государственного жилищного и строительного надзоров Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Фонда капитального ремонта, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства сельского хозяйства.
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Отмечается, что выплаты получили 1200 пострадавших от паводка в поселке Октябрьский Чунского района. Как сообщил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко, подтопление поселка началось 30 июня. Сразу в ночь к работам приступили спасатели, людей эвакуировали. Все спасательные работы были завершены 1 июля.
"Изначально в пункте временного размещения находились 70 человек, на сегодняшний день остается 16. Сразу с первого дня началась работа по формированию списков пострадавших, и одновременно начались первые выплаты. Также Почтой России досрочно гражданам выданы все пенсии и социальные выплаты ", - приводит пресс-служба слова министра.
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Пункты временного размещения пострадавших в поселке Октябрьском посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Они оценили ход работ по водоотведению.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
По данным на утро пятницы, единственным затопленным населенным пунктом, где сохраняется большое подтопление, является город Тулун. Там подтоплены 1,9 тысячи домов, где проживают 5,72 тысячи человек. По данным властей, в общей сложности 3,5 тысячи домов непригодны для проживания.
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