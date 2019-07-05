Более 16 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области получили выплаты

Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, в центре выдачи компенсаций в Тулуне

Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, в центре выдачи компенсаций в Тулуне

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Более 16,5 тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Всего в списках на получение помощи находится 21761 человек, в течение пятницы деньги получат еще 5254 человека.

"Пострадавшим от паводка начнут выплачивать компенсации по утрате имущества первой необходимости, в состав которого входят холодильник, плита, мебель. При частичной утрате сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей, при полной - 100 тысяч рублей", - говорится на сайте правительства.

Размер выплаты определяют члены оценочных комиссий, которые совершают подомовой обход затопленных населённых пунктов. Работают 76 оценочных комиссий, в них входит 389 человек. Это специалисты разных ведомств, в том числе регионального министерства строительства, служб государственного жилищного и строительного надзоров Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Фонда капитального ремонта, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что выплаты получили 1200 пострадавших от паводка в поселке Октябрьский Чунского района. Как сообщил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко, подтопление поселка началось 30 июня. Сразу в ночь к работам приступили спасатели, людей эвакуировали. Все спасательные работы были завершены 1 июля.

"Изначально в пункте временного размещения находились 70 человек, на сегодняшний день остается 16. Сразу с первого дня началась работа по формированию списков пострадавших, и одновременно начались первые выплаты. Также Почтой России досрочно гражданам выданы все пенсии и социальные выплаты ", - приводит пресс-служба слова министра.

Пункты временного размещения пострадавших в поселке Октябрьском посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Они оценили ход работ по водоотведению.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.