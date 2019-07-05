Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T11:50Z
https://ria.ru/20190705/1556233361.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152936/31/1529363182_0:347:2932:1996_1036x0_80_0_0_e2e05933f6d0237c271ecf7640de9ef0.jpg
РИА Новости

Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области

Вчера, 11:39
1216
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко . Архивное фото
ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению в результате паводка, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, возле пункта выдачи гуманитарной помощи в Тулуне. 4 июля 2019
Вчера, 09:55
Иркутский губернатор рассказал о спекулянтах, перепродающих гумпомощь
"Более 3,5 тысячи домов, которые полностью разрушены, уничтожены или повреждены до такой степени, что невозможно их восстановить. Это ориентировочный расчет. Это то, что смыто, унесено водой, стихией. Есть еще дома, которые предстоит обследовать, но представьте себе масштаб", - передает слова Мутко пресс-служба.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
4 июля, 08:56
Пострадавшим от паводка в Приангарье предложат минимум пять вариантов жилья
101017
Обсудить 3
Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Пострадавшим от паводка в Приангарье предложат минимум пять вариантов жилья
РИА
Новости
Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, возле пункта выдачи гуманитарной помощи в Тулуне. 4 июля 2019
Иркутский губернатор рассказал о спекулянтах, перепродающих гумпомощь
Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
Мутко призвал ускорить работы в пострадавшем от паводка Тулуне
Жители Тулунского района Иркутской области, пострадавшего от паводка, в центре выдачи компенсаций в Тулуне
Более 16 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области получили выплаты
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Артур Чилингаров
Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман заявил о провале судебной реформы на Украине
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Новые дома в Приангарье нужно строить вне зон подтопления, заявил Мутко
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Мутко рассказал о подготовке плана переселения людей в Иркутской области
Наручники на решетке
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Член Совета Федерации Игорь Морозов
В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
Жителей Иркутска предупредили об угрозе подтопления еще одного округа
Президент РФ Владимир Путин
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Пострадавшие от наводнения в Тулуне отказываются ехать в бесплатный лагерь
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния