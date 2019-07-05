Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению в результате паводка, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.

"Более 3,5 тысячи домов, которые полностью разрушены, уничтожены или повреждены до такой степени, что невозможно их восстановить. Это ориентировочный расчет. Это то, что смыто, унесено водой, стихией. Есть еще дома, которые предстоит обследовать, но представьте себе масштаб", - передает слова Мутко пресс-служба.