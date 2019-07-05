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РИА Новости

Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече участников заседания Евразийского межправительственного совета с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 14 августа 2017
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече участников заседания Евразийского межправительственного совета с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 14 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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НУР-СУЛТАН, 5 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил значительный вклад Нурсултана Назарбаева в углубление отношений России и Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба первого президента республики.
В информации на сайте Назарбаева отмечается, что по случаю празднования 6 июля Дня столицы и дня рождения первого президента Казахстана поступили телеграммы и письма от глав иностранных государств и правительств.
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Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул заслуги Назарбаева в социально-экономическом развитии страны и государственном строительстве.
"Хотел бы особо отметить Ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан. Важно, что Вы продолжаете уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества, будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в телеграмме Медведева.
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Нурсултан НазарбаевДмитрий МедведевРоссияКазахстанВ мире
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