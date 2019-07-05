Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана

"Хотел бы особо отметить Ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан. Важно, что Вы продолжаете уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества, будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в телеграмме Медведева.