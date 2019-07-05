Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана

НУР-СУЛТАН, 5 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил значительный вклад Нурсултана Назарбаева в углубление отношений России и Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба первого президента республики.
В информации на сайте Назарбаева отмечается, что по случаю празднования 6 июля Дня столицы и дня рождения первого президента Казахстана поступили телеграммы и письма от глав иностранных государств и правительств.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул заслуги Назарбаева в социально-экономическом развитии страны и государственном строительстве.
"Хотел бы особо отметить Ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан. Важно, что Вы продолжаете уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества, будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в телеграмме Медведева.