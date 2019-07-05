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РИА Новости
Ленинградская область

Современную многопрофильную клинику построят в Ленобласти

Вчера, 11:22
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© Пресс-служба правительства Ленинградской областиМакет многопрофильного медицинского комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области
Макет многопрофильного медицинского комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области
© Пресс-служба правительства Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Многопрофильный медицинский комплекс планируется построить во Всеволожском районе Ленинградской области до конца 2021 года, он сможет ежегодно принимать свыше 20 тысяч пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В структуру медицинского комплекса войдет онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс, а также центр ядерной медицины, оснащенный передовыми ПЭТ-сканерами. В настоящее время ведутся проектные работы, для строительства оформлен земельный участок площадью 30,4 гектаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, планируется, что на базе медицинского комплекса будут реализованы три направления лечения онкозаболеваний: хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия. Ежегодно в стационаре онкологического центра смогут проходить лечение 3,5 тысячи человек.
"Создание в Ленинградской области многопрофильного медицинского комплекса – это значимый вклад не только в развитие региона, но и в систему здравоохранения в целом. Новый центр позволит тысячам граждан России получить доступную высококвалифицированную помощь", – сказал РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
27 июня, 17:29
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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