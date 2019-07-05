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РИА Новости

СМИ: задержанный в Гибралтаре танкер принадлежал российской компании

Вчера, 11:22
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Иранское агентство Mehr сообщает, что задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1, перевозивший нефть для Сирии, якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line.
При этом агентство не уточняет источник данной информации. По его данным, танкер перевозил иранскую нефть для Сирии, а компания, которой принадлежит судно, зарегистрирована в ОАЭ.
При этом первым, кто отреагировал на инцидент Гибралтарском проливе, было министерство иностранных дел Ирана, вызвавшее в четверг посла Британии в Тегеране Роберта Макэра в связи задержанием "иранского нефтяного танкера военно-морскими силами Великобритании".
В то же время название танкера иранский МИД в своих публикациях не указывал, но признавал, что судно перевозило иранскую нефть. При этом в министерстве не уточняли, куда именно перевозилась нефть.
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В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН.
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ВеликобританияГибралтарИранСШАВ мире
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