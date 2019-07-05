Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Анастасию Пинкевич, дочь экс-руководителя и основного владельца зерновой компании "Настюша" Игоря Пинкевича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден Вадим Широков, который исполнял эти функции и в процедуре реструктуризации долгов. Его отчет суд назначил на 15 января. Первая процедура банкротства была введена в ноябре по заявлению ЗК "Настюша", которой дочь ее бенефициара на тот момент была должна чуть менее 19 миллионов рублей.

Представитель Пинкевич в пятницу просил суд отложить слушания. По его словам, Анастасия находится за пределами России, ее отец в СИЗО, а мать погибла при невыясненных обстоятельствах. В такой ситуации она опасается возвращаться в Россию, сказал представитель должника. Он также отметил, что Пинкевич может расплатиться со своими долгами, продав квартиру и часть ювелирных украшений.

Финансовый управляющий заявил в суде, что к нему с предложением погасить долг никто не обращался, план реструктуризации также не представлен. Представитель "Настюши" призвал разделять тяжелую жизненную ситуацию, которая вызывает сочувствие, и нормы законодательства. По его словам, у "Настюши", находящейся в банкротстве, тоже есть кредиторы, которые ждут погашения долгов, в том числе по зарплате.

Долг Пинкевич перед компанией подтвержден вступившим в силу определением арбитража Москвы, который в рамках дела о банкротстве зерновой компании признал недействительным ее трудовой договор с "Настюшей" и обязал вернуть полученные по этому договору средства. Суд установил, что дочь Игоря и Людмилы Пинкевичей, которым принадлежало по 35,5% "Настюши", не осуществляла в компании никакие трудовые функции, а ее оклад с сентября 2014 года составлял 1 миллион рублей в месяц.