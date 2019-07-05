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РИА Новости

Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"

Вчера, 11:12
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CC BY-SA 3.0 / NVO / Roundhouse-type bakery in MoscowХлебозавод "Москворечье" зерновой компании "Настюша"
Хлебозавод Москворечье зерновой компании Настюша
CC BY-SA 3.0 / NVO / Roundhouse-type bakery in Moscow
Хлебозавод "Москворечье" зерновой компании "Настюша". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Анастасию Пинкевич, дочь экс-руководителя и основного владельца зерновой компании "Настюша" Игоря Пинкевича, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден Вадим Широков, который исполнял эти функции и в процедуре реструктуризации долгов. Его отчет суд назначил на 15 января. Первая процедура банкротства была введена в ноябре по заявлению ЗК "Настюша", которой дочь ее бенефициара на тот момент была должна чуть менее 19 миллионов рублей.
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Представитель Пинкевич в пятницу просил суд отложить слушания. По его словам, Анастасия находится за пределами России, ее отец в СИЗО, а мать погибла при невыясненных обстоятельствах. В такой ситуации она опасается возвращаться в Россию, сказал представитель должника. Он также отметил, что Пинкевич может расплатиться со своими долгами, продав квартиру и часть ювелирных украшений.
Финансовый управляющий заявил в суде, что к нему с предложением погасить долг никто не обращался, план реструктуризации также не представлен. Представитель "Настюши" призвал разделять тяжелую жизненную ситуацию, которая вызывает сочувствие, и нормы законодательства. По его словам, у "Настюши", находящейся в банкротстве, тоже есть кредиторы, которые ждут погашения долгов, в том числе по зарплате.
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Долг Пинкевич перед компанией подтвержден вступившим в силу определением арбитража Москвы, который в рамках дела о банкротстве зерновой компании признал недействительным ее трудовой договор с "Настюшей" и обязал вернуть полученные по этому договору средства. Суд установил, что дочь Игоря и Людмилы Пинкевичей, которым принадлежало по 35,5% "Настюши", не осуществляла в компании никакие трудовые функции, а ее оклад с сентября 2014 года составлял 1 миллион рублей в месяц.
Арбитраж Москвы в феврале 2018 года признал ЗК "Настюша" банкротом, ее долги оценивались примерно на 36 миллиардов рублей. Игорь Пинкевич в настоящее время находится под стражей. Тверской суд Москвы в августе 2017 года арестовал его по подозрению в мошенничестве при возведении структурой "Настюши" - ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) - жилого комплекса "Царицыно". Группа "Настюша" - крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и МКХ, занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье.
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Игорь ПинкевичНастюшаМоскваПроисшествия
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