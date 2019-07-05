Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, который практически полностью сгорел, будет восстановлен, сомнений в этом нет, сообщил РИА Новости в пятницу начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия правительства региона Дмитрий Бровко.

Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

"Здание – объект культурного наследия. Он, к сожалению, полностью утрачен. Думаю, что его так или иначе восстановят, потому что он немалую ценность имеет как для жителей Курганской области, так и для многих жителей всей страны. Храм будет восстановлен, у меня нет сомнений на этот счет", - сказал Бровко.

Есть много людей, готовых помощь в восстановлении и людей, в финансовом плане обеспеченных, добавил он. "Я думаю, что все будет, но через какое-то время", - уточнил он, отвечая на вопрос, планируется ли открыть расчетный счет для благотворительных пожертвований на строительство.