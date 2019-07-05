Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T11:10Z
https://ria.ru/20190705/1556232173.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен

Вчера, 11:10
143
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, который практически полностью сгорел, будет восстановлен, сомнений в этом нет, сообщил РИА Новости в пятницу начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия правительства региона Дмитрий Бровко.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
Композитор и продюсер Максим Фадеев
4 июля, 17:02
Максим Фадеев хочет восстановить сгоревший храм в Кургане
"Здание – объект культурного наследия. Он, к сожалению, полностью утрачен. Думаю, что его так или иначе восстановят, потому что он немалую ценность имеет как для жителей Курганской области, так и для многих жителей всей страны. Храм будет восстановлен, у меня нет сомнений на этот счет", - сказал Бровко.
Есть много людей, готовых помощь в восстановлении и людей, в финансовом плане обеспеченных, добавил он. "Я думаю, что все будет, но через какое-то время", - уточнил он, отвечая на вопрос, планируется ли открыть расчетный счет для благотворительных пожертвований на строительство.
Бровко пояснил, что выезжал на место происшествия, и, по его словам, объект фактически сгорел дотла.
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
Вчера, 10:46
В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
101010
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеЧелябинскКурганская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
РИА
Новости
Американский самолет P-8A Poseidon
В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
СМИ: задержанный в Гибралтаре танкер принадлежал российской компании
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
Лента
новостей
Клайпедский морской порт
В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре
Минкультуры прокомментировало ситуацию с пожаром в курганском храме
Глава Курганской епархии приехал в село, где сгорел храм
Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
МГЕР откроет экологические волонтерские штабы в российских регионах
Виктор Ющенко
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Хлебозавод Москворечье зерновой компании Настюша
Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
СК завел дело после смерти рабочих при ремонте канализации под Саратовом
Власти призвали восстановить сгоревший курганский храм в первозданном виде
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом аниматора
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния