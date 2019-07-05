Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Молекулярный биолог Денис Ребриков из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова заявил, что планирует вылечить несколько детей от врожденной глухоты при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9. Об этом сообщает онлайн-издание . Молекулярный биолог Денис Ребриков из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова заявил, что планирует вылечить несколько детей от врожденной глухоты при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9. Об этом сообщает онлайн-издание New Scientist.

По словам Ребрикова, он уже нашел пять семейных пар, согласившихся на участие в опытах.

"Они очень хорошо понимают суть проблемы — без геномного редактирования любой их будущий ребенок будет глухим", — заявил ученый изданию.

В конце прошлого года китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй рассказал, что ему впервые удалось отредактировать ДНК человеческого зародыша и получить первых "трансгенных" детей, неуязвимых для вируса иммунодефицита.

Это вызывало бурю протестов среди политиков, ученых и философов, деятельностью Цзянькуя заинтересовались китайские правоохранительные органы и этическая комиссия университета.

Месяц назад Ребриков неожиданно заявил журналу Nature, что намерен провести похожие эксперименты, если получит на них разрешение.

Международное и российское научные сообщества встретили эти заявления весьма скептически: специалисты согласны в том, что систему CRISPR/Cas9 пока не признали абсолютно безопасной для редактирования генома человека. Но эти возражения не переубедили Ребрикова, и он не отказался от своих планов.

Хотя, как сообщает New Scientist, он несколько изменил их: теперь, в отличие от китайского исследователя, россиянин собирается заняться не защитой ребенка от ВИЧ, а возвращением ему слуха.

По словам Ребрикова, многие глухие люди родились такими из-за небольшой мутации в гене GJB2: при ее появлении одна из "букв"-нуклеотидов исчезает из цепочки ДНК из-за ошибок в работе систем копирования и починки.

Это повреждение генома довольно широко распространено среди жителей Западной Сибири, а также северо-западных регионов России, но глухоту оно вызывает только в том случае, если мутация есть в обеих копиях GJB2. Соответственно, исправление хотя бы одной защитит ребенка от подобной участи.

В ближайшие недели Ребриков планирует обратиться в профильные органы для получения разрешения на опыты. По его мнению, у таких экспериментов гораздо больше моральных оснований, чем у редактирования генов, связанных с ВИЧ, ведь никак иначе детей глухих людей не избавить от дефектов слуха.