В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Миссия ПА ОБСЕ, посетившая Украину в июне, рекомендовала украинским властям отменить обязательную регистрацию жителей Донбасса на подконтрольных Киеву территориях для получения пенсий, следует из доклада, подготовленного по итогам работы миссии, который есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее в июне миссия ПА ОБСЕ посетила Донбасс, чтобы оценить обстановку в регионе. Визит для подготовки доклада состоялся при поддержке Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Представители миссии ассамблеи в своём докладе по итогам работы указывают, что конфликт сильно повлиял на перемещение граждан внутри страны, поэтому властям Украины необходимо создавать условия для прекращения внутренней миграции и уделять больше внимания потребностям таких граждан.

"Необходимо срочно отказаться от увязывания перемещения лиц внутри страны с получением социальных пособий. Эта взаимосвязь искусственна и создает дискриминацию таких граждан, дискриминирует население, проживающее в районах, не контролируемых государством, которые вынуждены получать такой статус, даже если они не переезжали с начала конфликта", - говорится в докладе.

Согласно докладу, по состоянию на январь 2019 года на Украине было зарегистрировано более 1,5 миллиона граждан из Донбасса и Крыма.