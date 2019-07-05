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РИА Новости

В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в районе пропускного пункта "Станица Луганская" в Донбассе
Ситуация в районе пропускного пункта Станица Луганская в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛЮКСЕМБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Миссия ПА ОБСЕ, посетившая Украину в июне, рекомендовала украинским властям отменить обязательную регистрацию жителей Донбасса на подконтрольных Киеву территориях для получения пенсий, следует из доклада, подготовленного по итогам работы миссии, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в июне миссия ПА ОБСЕ посетила Донбасс, чтобы оценить обстановку в регионе. Визит для подготовки доклада состоялся при поддержке Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
4 июля, 14:21
В ПА ОБСЕ заявили, что Украина препятствовала работе миссии в Донбассе
Представители миссии ассамблеи в своём докладе по итогам работы указывают, что конфликт сильно повлиял на перемещение граждан внутри страны, поэтому властям Украины необходимо создавать условия для прекращения внутренней миграции и уделять больше внимания потребностям таких граждан.
"Необходимо срочно отказаться от увязывания перемещения лиц внутри страны с получением социальных пособий. Эта взаимосвязь искусственна и создает дискриминацию таких граждан, дискриминирует население, проживающее в районах, не контролируемых государством, которые вынуждены получать такой статус, даже если они не переезжали с начала конфликта", - говорится в докладе.
Согласно докладу, по состоянию на январь 2019 года на Украине было зарегистрировано более 1,5 миллиона граждан из Донбасса и Крыма.
Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам. Вопрос возобновления выплат обсуждается на встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через Международный комитет Красного Креста. В ДНР заявили, что Киев блокирует эту инициативу.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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