В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова, считает депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря. В Минобороны отметили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После того, как американский противолодочный самолет изменил курс полета, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

"Постоянные разведывательные полеты беспилотников США и других разведывательных аппаратов направлены на отслеживание, в первую очередь, состояния военной инфраструктуры полуострова", - сказал РИА Новости Ганжара.

По его словам, весь комплекс вооружений, размещенный в Крыму за последние 5 лет, начиная от систем ПВО, заканчивая системами береговой обороны, позволяют говорить о том, что крымский регион с точки зрения безопасности чувствует себя абсолютно спокойно перед лицом любых угроз.