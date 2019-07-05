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РИА Новости

В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США

Вчера, 10:54
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released / Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
Американский самолет P-8A Poseidon. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова, считает депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Ранее российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря. В Минобороны отметили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После того, как американский противолодочный самолет изменил курс полета, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Самолет Су-27
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Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
"Постоянные разведывательные полеты беспилотников США и других разведывательных аппаратов направлены на отслеживание, в первую очередь, состояния военной инфраструктуры полуострова", - сказал РИА Новости Ганжара.
По его словам, весь комплекс вооружений, размещенный в Крыму за последние 5 лет, начиная от систем ПВО, заканчивая системами береговой обороны, позволяют говорить о том, что крымский регион с точки зрения безопасности чувствует себя абсолютно спокойно перед лицом любых угроз.
Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.
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