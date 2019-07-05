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РИА Новости

Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении

Вчера, 10:44
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© предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© предоставлено родственниками Владимира Цемаха
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Родные Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО подконтрольного ДНР города Снежное, подтвердили РИА Новости факт его похищения украинскими спецслужбами.
Ранее СМИ сообщили, что украинские спецслужбы похитили Цемаха и вывезли в Киев. Его назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года.
По информации родственников, Цемаха под действием психотропных веществ и по поддельным документам вывезли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.
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Его жена Ирина рассказала РИА Новости, что мужа похитили 27 июня. Она пришла домой и увидела следы борьбы: разбросанные покупки и вещи, следы крови.
"Нигде не было его прав, моих и его военного билета ДНР", — сообщила Ирина Цемах.
Позже с ней связался адвокат мужа, который рассказал, что СБУ задержала Цемаха по подозрению в участии в террористической организации, и сейчас он находится в Киеве.

"Он подтвердил, что его похитили, прислал фотографии с травмой серьезной головы, плюс сфотографировал следы инъекций на левом предплечье... со слов мужа, ему вкололи психотропные препараты и в инвалидной коляске по поддельным документам вывезли на Украину", — рассказала Ирина.

Она не исключает, что похищение связано с попыткой "навязать версию о его причастности к крушению малазийского Boeing".
"Но с 2014 года, когда началась война, он не был ни к чему и ни к кому прикомандирован. Он был назначен начальником ПВО города Снежное в октябре 2014 года", — рассказала Ирина.
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Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей" свидетельствуют о том, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией, но эту информацию следователи проигнорировали.
Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.
В конце июня Совместная следственная группа (ССГ) объявила имена подозреваемых по делу о крушении MH17: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по самолету.
В российском МИД вновь назвали обвинения в адрес России голословными, подчеркнув, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о крушении, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРMH17. РасследованиеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что за бред о похищении?! ЛДНР даже Путин не признал, так что это территория Украины...
5 июля, 13:35
мпмихаил пронин
9000110
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