Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Родные Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО подконтрольного ДНР города Снежное, подтвердили РИА Новости факт его похищения украинскими спецслужбами.

Ранее СМИ сообщили, что украинские спецслужбы похитили Цемаха и вывезли в Киев. Его назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года.

По информации родственников, Цемаха под действием психотропных веществ и по поддельным документам вывезли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Его жена Ирина рассказала РИА Новости, что мужа похитили 27 июня. Она пришла домой и увидела следы борьбы: разбросанные покупки и вещи, следы крови.

"Нигде не было его прав, моих и его военного билета ДНР", — сообщила Ирина Цемах.

Позже с ней связался адвокат мужа, который рассказал, что СБУ задержала Цемаха по подозрению в участии в террористической организации, и сейчас он находится в Киеве.

"Он подтвердил, что его похитили, прислал фотографии с травмой серьезной головы, плюс сфотографировал следы инъекций на левом предплечье... со слов мужа, ему вкололи психотропные препараты и в инвалидной коляске по поддельным документам вывезли на Украину", — рассказала Ирина.

Она не исключает, что похищение связано с попыткой "навязать версию о его причастности к крушению малазийского Boeing".

"Но с 2014 года, когда началась война, он не был ни к чему и ни к кому прикомандирован. Он был назначен начальником ПВО города Снежное в октябре 2014 года", — рассказала Ирина.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года.

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей" свидетельствуют о том, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией, но эту информацию следователи проигнорировали.

Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.

В конце июня Совместная следственная группа (ССГ) объявила имена подозреваемых по делу о крушении MH17: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по самолету.