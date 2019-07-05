Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Родные Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО подконтрольного ДНР города Снежное, подтвердили РИА Новости факт его похищения украинскими спецслужбами.
Ранее СМИ сообщили, что украинские спецслужбы похитили Цемаха и вывезли в Киев. Его назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года.
По информации родственников, Цемаха под действием психотропных веществ и по поддельным документам вывезли на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.
28 марта, 16:59"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
Его жена Ирина рассказала РИА Новости, что мужа похитили 27 июня. Она пришла домой и увидела следы борьбы: разбросанные покупки и вещи, следы крови.
"Нигде не было его прав, моих и его военного билета ДНР", — сообщила Ирина Цемах.
Позже с ней связался адвокат мужа, который рассказал, что СБУ задержала Цемаха по подозрению в участии в террористической организации, и сейчас он находится в Киеве.
"Он подтвердил, что его похитили, прислал фотографии с травмой серьезной головы, плюс сфотографировал следы инъекций на левом предплечье... со слов мужа, ему вкололи психотропные препараты и в инвалидной коляске по поддельным документам вывезли на Украину", — рассказала Ирина.
Она не исключает, что похищение связано с попыткой "навязать версию о его причастности к крушению малазийского Boeing".
"Но с 2014 года, когда началась война, он не был ни к чему и ни к кому прикомандирован. Он был назначен начальником ПВО города Снежное в октябре 2014 года", — рассказала Ирина.
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Трагедия в небе над Донбассом
Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей" свидетельствуют о том, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией, но эту информацию следователи проигнорировали.
Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.
В конце июня Совместная следственная группа (ССГ) объявила имена подозреваемых по делу о крушении MH17: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по самолету.
В российском МИД вновь назвали обвинения в адрес России голословными, подчеркнув, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о крушении, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.