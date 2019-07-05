СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В мусорном баке на автостоянке на севере Лондона обнаружились секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне, сообщает британский таблоид В мусорном баке на автостоянке на севере Лондона обнаружились секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне, сообщает британский таблоид Daily Star

По данным издания, в мусоре оказались тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, подробным изложением обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также паролем к компьютерным системам. Как сообщается, документы относятся к разному времени — от начала 1980-х и до конца 2017 года.

"Мы можем подтвердить, что было начато расследование", — приводит издание слова представителя британского Минобороны.

Как пишет Daily Star, один из экспертов в сфере разведки назвал найденные документы "мечтой террориста".

Военно-исследовательский комплекс "Портон-Даун", носящий официальное название "Оборонная научно-технологическая лаборатория", расположен в 12 километрах от города Солсбери. Лаборатория была открыта более ста лет назад, первой ее задачей была разработка и испытания химического оружия во время Первой мировой войны. Затем там велись работы и по биологическому оружию.

Почти вся деятельность Портон-Дауна остается секретной. Однако известно, что с 1949 по 1989 год в лаборатории проводились опыты с участием людей, а в 2008 году британское Минобороны выплатило три миллиона фунтов стерлингов 360 ветеранам, пострадавшим при этих экспериментах.