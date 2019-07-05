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РИА Новости

СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне

Вчера, 10:40
24894
© РИА НовостиНаучный центр Минобороны Великобритании в Портон-Дауне
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Дауне
© РИА Новости
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Дауне . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В мусорном баке на автостоянке на севере Лондона обнаружились секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне, сообщает британский таблоид Daily Star.
По данным издания, в мусоре оказались тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников, подробным изложением обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также паролем к компьютерным системам. Как сообщается, документы относятся к разному времени — от начала 1980-х и до конца 2017 года.
"Мы можем подтвердить, что было начато расследование", — приводит издание слова представителя британского Минобороны.
Как пишет Daily Star, один из экспертов в сфере разведки назвал найденные документы "мечтой террориста".
Научный парк Портон-Даун, Великобритания. Архивное фото
24 марта 2018, 10:09
Портон-Даун: подземная химлаборатория в тихой сельской Англии
Военно-исследовательский комплекс "Портон-Даун", носящий официальное название "Оборонная научно-технологическая лаборатория", расположен в 12 километрах от города Солсбери. Лаборатория была открыта более ста лет назад, первой ее задачей была разработка и испытания химического оружия во время Первой мировой войны. Затем там велись работы и по биологическому оружию.
Почти вся деятельность Портон-Дауна остается секретной. Однако известно, что с 1949 по 1989 год в лаборатории проводились опыты с участием людей, а в 2008 году британское Минобороны выплатило три миллиона фунтов стерлингов 360 ветеранам, пострадавшим при этих экспериментах.
Портон-Даун оказался в центре внимания после того, как в марте 2018 года в Солсбери отравили бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории это опровергли.
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Обсудить 36
Минобороны ВеликобританииЛондонВ мире
Популярные комментарии
Рецепт новичка был там же?
5 июля, 11:30
Андрей Е
46350000
Два патриота здесь зря возбудились!)))... В Великобритании, как и в других нормальных странах, в мусорные баки кидают - мусор...)))
5 июля, 14:01
мпмихаил пронин
4200031
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