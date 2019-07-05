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РИА Новости
Культура

Театральный фестиваль "Вдохновение" открывается на ВДНХ в Москве

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастники фестиваля "Вдохновение-2016". Архивное фото
Участники фестиваля Вдохновение-2016. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Театральный фестиваль "Вдохновение", в программе которого заявлено более 20 спектаклей разных форматов и жанров, откроется в пятницу на ВДНХ в павильоне №75 премьерой спектакля "Земля Нод", сообщила пресс-служба фестиваля.
"Для столичной премьеры знаменитого спектакля-инсталляции "Земля Нод" театральной компании FC Bergman (Нидерланды/Бельгия) в 75-м павильоне будет выстроен зал Рубенса Музея изящных искусств Антверпена в оригинальном масштабе. Это спектакль без слов, в котором все понятно благодаря пластике и честному танцу актеров, игре света, изящно выстроенным декорациям, необычному реквизиту и тишине", - говорится в сообщении.
Мобильный Художественный Театр под руководством Михаила Зыгаря представит в программе фестиваля аудиоспектакль-мюзикл "Свинарка и пастух", ремейк культового советского фильма режиссера Ивана Пырьева. Автор сценария: Валерий Панюшкин. В главных ролях Чулпан Хаматова, Ян Гэ и Один Байрон. В ремейке "Свинарка и пастух" действие происходит в современной Москве.
В Доме культуры ВДНХ покажут спектакль Кирилла Глушаева Every Brilliant Things литовского импровизационного театра Kitas Kampas по пьесе Дункана Макмиллана. В постановке задействован лишь один актер Мартинас Недзинскас, он активно общается с публикой и выводит на сцену выбранных случайным образом зрителей. Также в Доме культуры покажут экспериментальный спектакль "Лю-Беф" по Даниилу Хармсу Ереванского государственного театра "Амазгаин" и спектакль Могилевского областного театра кукол "Кандид, или Оптимизм" по одноименному роману Вольтера.
Спектакль Leonardo итальянского театра No Gravity представят в Зеленом театре. Мировая премьера спектакля, посвященного Леонардо да Винчи, прошла 1 июля в Италии на театральном фестивале в Неаполе.
На Площади Промышленности 20 июля знаменитый французский уличный театр Transe Express впервые представит спектакль Mù — cinematique des fluides ("Кинематика жидкости"). Это воздушный перформанс, опасные трюки на высоте 15 метров под музыку живого оркестра, цирковые, а также масштабные движущиеся декорации и гигантская механическая конструкция.
Певица MARUV
23 июня, 08:00
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КультураТеатрНовости культурыВДНХМихаил ЗыгарьЧулпан ХаматоваМоскваИван Пырьев
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