Театральный фестиваль "Вдохновение" открывается на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Театральный фестиваль "Вдохновение", в программе которого заявлено более 20 спектаклей разных форматов и жанров, откроется в пятницу на ВДНХ в павильоне №75 премьерой спектакля "Земля Нод", сообщила пресс-служба фестиваля.

"Для столичной премьеры знаменитого спектакля-инсталляции "Земля Нод" театральной компании FC Bergman (Нидерланды/Бельгия) в 75-м павильоне будет выстроен зал Рубенса Музея изящных искусств Антверпена в оригинальном масштабе. Это спектакль без слов, в котором все понятно благодаря пластике и честному танцу актеров, игре света, изящно выстроенным декорациям, необычному реквизиту и тишине", - говорится в сообщении.

Мобильный Художественный Театр под руководством Михаила Зыгаря представит в программе фестиваля аудиоспектакль-мюзикл "Свинарка и пастух", ремейк культового советского фильма режиссера Ивана Пырьева. Автор сценария: Валерий Панюшкин. В главных ролях Чулпан Хаматова, Ян Гэ и Один Байрон. В ремейке "Свинарка и пастух" действие происходит в современной Москве.

В Доме культуры ВДНХ покажут спектакль Кирилла Глушаева Every Brilliant Things литовского импровизационного театра Kitas Kampas по пьесе Дункана Макмиллана. В постановке задействован лишь один актер Мартинас Недзинскас, он активно общается с публикой и выводит на сцену выбранных случайным образом зрителей. Также в Доме культуры покажут экспериментальный спектакль "Лю-Беф" по Даниилу Хармсу Ереванского государственного театра "Амазгаин" и спектакль Могилевского областного театра кукол "Кандид, или Оптимизм" по одноименному роману Вольтера.

Спектакль Leonardo итальянского театра No Gravity представят в Зеленом театре. Мировая премьера спектакля, посвященного Леонардо да Винчи, прошла 1 июля в Италии на театральном фестивале в Неаполе.