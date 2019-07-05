Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в фейсбуке назвала Гаагу столицей Нидерландов, перепутав ее с Амстердамом.
Так, Геращенко хотела иронично прокомментировать ошибку пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто, а не Оттаву. При этом она также допустила ошибку, написав, что столица Нидерландов — город Гаага.
"На всякий случай ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. А то мало ли куда следующий визит".
Позже политик отредактировала свою публикацию, "признав опечатку". По ее словам, это "повод вспомнить географию".
В начале июля Зеленский находился с трехдневным визитом в Канаде. Он принял участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине, а также провел встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами парламента и представителями деловых кругов.