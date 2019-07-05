Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T10:34Z
https://ria.ru/20190705/1556230432.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149811/22/1498112234_0:0:1464:824_1036x0_80_0_0_fb854eb328f2f590020e80e65d6d2602.jpg
РИА Новости

Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского

Вчера, 10:33
31821
© РИА Новости / СтрингерПервый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
© РИА Новости / Стрингер
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в фейсбуке назвала Гаагу столицей Нидерландов, перепутав ее с Амстердамом.
Так, Геращенко хотела иронично прокомментировать ошибку пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто, а не Оттаву. При этом она также допустила ошибку, написав, что столица Нидерландов — город Гаага.
"На всякий случай ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. А то мало ли куда следующий визит".
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Позже политик отредактировала свою публикацию, "признав опечатку". По ее словам, это "повод вспомнить географию".
В начале июля Зеленский находился с трехдневным визитом в Канаде. Он принял участие в международной конференции по поддержке реформ на Украине, а также провел встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами парламента и представителями деловых кругов.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 03:32
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
1752763737
Обсудить 21
Ситуация на УкраинеИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Виталий Кличко в твиттере: На днях был в Нидерландах. Люди там замечательные. Приглашали и в Голландию, но я, по понятным причинам, отказался туда ехать.
5 июля, 11:19
Клоун на троне
13391002
Ну, это ерунда...это ж не "моря Белоруссии" . Гаага хотя бы тоже в Голландии находится.
5 июля, 11:04
Алексей
5150002
Рекомендуем
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
РИА
Новости
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Дауне
СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Лента
новостей
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
США вынудят Европу отменить антироссийские санкции
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Актер Александр Петров
Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Путин рассказал о беседе с Папой Римским
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния