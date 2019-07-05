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РИА Новости

Патрушев потребовал устранить недоработки по транспортной безопасности ДФО

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал устранить недоработки в сфере обеспечения безопасности на транспорте на Дальнем Востоке.
"Судя по поступившим докладам, эта работа пока не завершена", - заявил он на совещании, которое проводит на космодроме Восточный.
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Патрушев напомнил, что на аналогичном совещании год назад, прошедшем на Камчатке, особо отмечалась необходимость усиления ответственности за ненадлежащее исполнение требований транспортной безопасности, установления запрета на воздушные перевозки с использованием посадочных площадок, а также совершенствования охраны аэропортов и обеспечения безопасности воздушного транспорта.
По словам секретаря Совбеза, соответствующие поручения были включены в протокол заседания, однако они так и не были полностью выполнены. "Поэтому прошу представителя Минтранса России доложить о выполнении указанных поручений, в том числе о принятии Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте на 2019 - 2022 годы", - сказал Патрушев.
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По его словам, на территории Дальневосточного федерального округа во втором полугодии 2018 года проведено более 1900 учений, во время которых отработано повышение эффективности межведомственного взаимодействия, в том числе при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
"На автодорогах ликвидировано 82 аварийно-опасных участка. В результате активизации правоохранительной деятельности в 2018 году на объектах транспорта пресечено более пяти тысяч восьмисот преступлений", - констатировал секретарь Совбеза. По словам Патрушева, также было выявлено почти 2700 нарушений требований по перевозке пассажиров и опасных грузов, а сумма штрафов по этим нарушениям составила 27 миллионов рублей.
"Контрольно-рейдовые мероприятия, проведенные уже в этом году, показали, что проблема несоблюдения требований транспортной безопасности, к сожалению, пока остается. Только Ространснадзором за пять месяцев в округе выявлено около 1400 подобных нарушений, наложено штрафов на сумму около 12 млн рублей. При этом список характерных нарушений особо не изменился", - добавил он.
Секретарь Совбеза попросил глав регионов совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами провести детальный анализ причин выявленных нарушений и принять меры для наведения порядка.
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Дальний ВостокАмурская областьНиколай ПатрушевОбщество
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