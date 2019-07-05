Патрушев потребовал устранить недоработки по транспортной безопасности ДФО

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал устранить недоработки в сфере обеспечения безопасности на транспорте на Дальнем Востоке.

"Судя по поступившим докладам, эта работа пока не завершена", - заявил он на совещании, которое проводит на космодроме Восточный.

Патрушев напомнил, что на аналогичном совещании год назад, прошедшем на Камчатке, особо отмечалась необходимость усиления ответственности за ненадлежащее исполнение требований транспортной безопасности, установления запрета на воздушные перевозки с использованием посадочных площадок, а также совершенствования охраны аэропортов и обеспечения безопасности воздушного транспорта.

По словам секретаря Совбеза, соответствующие поручения были включены в протокол заседания, однако они так и не были полностью выполнены. "Поэтому прошу представителя Минтранса России доложить о выполнении указанных поручений, в том числе о принятии Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте на 2019 - 2022 годы", - сказал Патрушев.

По его словам, на территории Дальневосточного федерального округа во втором полугодии 2018 года проведено более 1900 учений, во время которых отработано повышение эффективности межведомственного взаимодействия, в том числе при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

"На автодорогах ликвидировано 82 аварийно-опасных участка. В результате активизации правоохранительной деятельности в 2018 году на объектах транспорта пресечено более пяти тысяч восьмисот преступлений", - констатировал секретарь Совбеза. По словам Патрушева, также было выявлено почти 2700 нарушений требований по перевозке пассажиров и опасных грузов, а сумма штрафов по этим нарушениям составила 27 миллионов рублей.

"Контрольно-рейдовые мероприятия, проведенные уже в этом году, показали, что проблема несоблюдения требований транспортной безопасности, к сожалению, пока остается. Только Ространснадзором за пять месяцев в округе выявлено около 1400 подобных нарушений, наложено штрафов на сумму около 12 млн рублей. При этом список характерных нарушений особо не изменился", - добавил он.