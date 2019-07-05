Татарстан надеется, что УЕФА поддержит идею проведения Суперкубка в Казани

КАЗАНЬ, 5 июл - РИА Новости. Власти Татарстана приветствуют решение исполкома Российского футбольного союза поддержать Казань в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеются на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Накануне Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что бюро РФС поддержало идею выдвижения Казани в качестве кандидата на право принять Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Необходимые для заявки документы будут направлены администрацией РФС в УЕФА.

"Приветствуем решение исполкома РФС о рекомендации Казани в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеемся на положительное решение", - сказала Галимова. Она отметила, что Казань зарекомендовала себя как центр сосредоточения спортивных состязаний разного уровня.

"Мы исходим из того, что имеющиеся инфраструктура и опыт проведения мировых первенств должны активно использоваться. В частности об этом шла речь в рамках рабочей встречи президента республики Рустама Минниханова с министром спорта России Павлом Колобковым 19 июня, в ходе которой была достигнута договоренность о формировании плана всероссийских и международных спортивных мероприятий в Татарстане", - пояснила собеседница агентства.

Галимова также добавила, что в целом согласно договоренностям президента Татарстана и министра спорта РФ планируется на имеющейся в Казани спортивной базе системно (возможно, ежегодно) проводить спортивные первенства разного статуса.

Суперкубок УЕФА разыгрывают команды, которые выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы в течение одного сезона. В 2019 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Стамбуле, в 2020-м – в Порту (Португалия).