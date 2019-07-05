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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан надеется, что УЕФА поддержит идею проведения Суперкубка в Казани

Вчера, 10:18
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КАЗАНЬ, 5 июл - РИА Новости. Власти Татарстана приветствуют решение исполкома Российского футбольного союза поддержать Казань в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеются на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Накануне Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что бюро РФС поддержало идею выдвижения Казани в качестве кандидата на право принять Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Необходимые для заявки документы будут направлены администрацией РФС в УЕФА.
"Приветствуем решение исполкома РФС о рекомендации Казани в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеемся на положительное решение", - сказала Галимова. Она отметила, что Казань зарекомендовала себя как центр сосредоточения спортивных состязаний разного уровня.
"Мы исходим из того, что имеющиеся инфраструктура и опыт проведения мировых первенств должны активно использоваться. В частности об этом шла речь в рамках рабочей встречи президента республики Рустама Минниханова с министром спорта России Павлом Колобковым 19 июня, в ходе которой была достигнута договоренность о формировании плана всероссийских и международных спортивных мероприятий в Татарстане", - пояснила собеседница агентства.
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Галимова также добавила, что в целом согласно договоренностям президента Татарстана и министра спорта РФ планируется на имеющейся в Казани спортивной базе системно (возможно, ежегодно) проводить спортивные первенства разного статуса.
Суперкубок УЕФА разыгрывают команды, которые выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы в течение одного сезона. В 2019 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Стамбуле, в 2020-м – в Порту (Португалия).
Казань за последние годы приняла десяток крупных мировых спортивных соревнований, в том числе Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Республика ТатарстанРоссия
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