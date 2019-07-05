Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T10:16Z
https://ria.ru/20190705/1556229916.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Группа "Роскосмоса" вылетела на поиски отделяющихся частей "Союза-2.1б"

Вчера, 10:16
1443
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл - РИА Новости. Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") вылетела на вертолете на поиски отделяющихся частей ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей в пятницу с космодрома Восточный в Амурской области, рассказал РИА Новости начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.
"Мы сейчас в Дипкуне (поселке Тындинского района) вылетаем на поиски", - сказал Двуреченский.
Российские ракетные двигатели РД-180, изготовленные по заказу США на НПО Энергомаш
26 июня, 16:32
Предприятие "Роскосмоса" отправило в США три ракетных двигателя РД-180
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в пятницу с космодрома Восточный с российским "Метеором-М" №2-2 и 32 малыми спутниками. Помимо "Метеора", "Фрегат" доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Россию представят три научно-образовательных аппарата "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".
Как сообщало министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, перед пуском с Восточного на безопасное расстояние эвакуировали жителей поселка Чагоян Шимановского района, 38 золотодобытчиков из Зейского района и двух сотрудников гидрометеопоста "Унаха" в Тындинском районе. Чагоян - первый населенный пункт, над которым пролетает "Союз", от него по прямой до стартового стола космодрома - 26 километров. Для оповещения населения об эвакуации в селе проводились подворовые обходы, с отказавшихся от эвакуации взяли расписки.
1202000
Обсудить 0
Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б"
РИА
Новости
Татарстан надеется, что УЕФА поддержит идею проведения Суперкубка в Казани
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД осенью представит министрам предложения о полномочиях МСУ
Вид на город Гороховец с левого берега Оки
Дом с русалками и звон колоколов. Как Гороховец стал архитектурным чудом
Лента
новостей
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Синоптики рассказали, сколько продлится прохладная погода в Москве
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Пострадавшие от наводнения в Тулуне отказываются ехать в бесплатный лагерь
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный. 5 июля 2019
Спутник "Метеор-М" выведен на рабочую орбиту
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Махмуд-Али Калиматов
Полпред в СКФО призвал силовиков оказать содействие врио главы Ингушетии
Младенец в автомобиле
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Месси не выиграл Кубок Америки, а WADA завела дела на 43 спортсмена из РФ
Месси не выиграл Кубок Америки, а WADA завела дела на 43 спортсмена из РФ
Российские военнослужащие
Правительство повысит оклады силовиков с первого октября
Открытие выставки The Little Black Jacket
Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния