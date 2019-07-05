Группа "Роскосмоса" вылетела на поиски отделяющихся частей "Союза-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл - РИА Новости. Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") вылетела на вертолете на поиски отделяющихся частей ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей в пятницу с космодрома Восточный в Амурской области, рассказал РИА Новости начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.

"Мы сейчас в Дипкуне (поселке Тындинского района) вылетаем на поиски", - сказал Двуреченский.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в пятницу с космодрома Восточный с российским "Метеором-М" №2-2 и 32 малыми спутниками. Помимо "Метеора", "Фрегат" доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Россию представят три научно-образовательных аппарата "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".