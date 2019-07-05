На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительной версии, вблизи Изобильного водитель автомашины "ВАЗ-21074", выезжая со второстепенной дороги со стороны хутора Спорный, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2114", который двигался со стороны города Ставрополя. В результате происшествия 6 человек доставлены в больницу, врачи осматривают их на предмет необходимости госпитализации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди пострадавших, предварительно, детей нет. На месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются, отметили в УГИБДД.