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РИА Новости

Рошаль подтвердил планы по переводу избитой в Ингушетии девочки в Москву

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госпитализированная в Ингушетии девочка, вероятнее всего, будет переведена на лечение в Москву, сейчас решаются технические вопросы, сообщил РИА Новости президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Четвертого июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. Врачи проводят реанимационные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего. Было возбуждено уголовное дело, оно на особом контроле и. о. главы регионального управления СК.
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"Мы знаем об этом, мы консультировали. Пока все сделано в Ингушетии абсолютно правильно. Вопрос сейчас решается о переводе. Решение принято, но есть технические вопросы, которые нужно решить. Вероятнее всего, девочка будет переведена в Москву", - рассказал Рошаль РИА Новости. Он уточнил, что сейчас ребенок получает все необходимое лечение.
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Леонид РошальИнгушетияМоскваПроисшествия
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