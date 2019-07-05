Рошаль подтвердил планы по переводу избитой в Ингушетии девочки в Москву

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госпитализированная в Ингушетии девочка, вероятнее всего, будет переведена на лечение в Москву, сейчас решаются технические вопросы, сообщил РИА Новости президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Четвертого июля в республиканскую детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. Врачи проводят реанимационные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего. Было возбуждено уголовное дело, оно на особом контроле и. о. главы регионального управления СК.

"Мы знаем об этом, мы консультировали. Пока все сделано в Ингушетии абсолютно правильно. Вопрос сейчас решается о переводе. Решение принято, но есть технические вопросы, которые нужно решить. Вероятнее всего, девочка будет переведена в Москву", - рассказал Рошаль РИА Новости. Он уточнил, что сейчас ребенок получает все необходимое лечение.