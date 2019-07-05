Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку перевезут на лечение в Москву

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Избитую неизвестными семилетнюю девочку из Ингушетии специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

Ранее следствие сообщало, что 4 июля 2019 года в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое находится на особом контроле и.о. руководителя следственного управления СКР по Ингушетии. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, им удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь.