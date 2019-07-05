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РИА Новости

Синоптики рассказали, сколько продлится прохладная погода в Москве

Вчера, 09:59
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве до середины июля, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что на выходных ожидается пасмурная погода с дождями и температурой ниже климатической нормы.

"На выходных дождь, местами сильный, порывистый ветер, температура не выше плюс 15. Потеплеет нескоро: всю следующую неделю дожди и не выше плюс 20", — сказал Синенков.

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