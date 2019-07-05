Синоптики рассказали, сколько продлится прохладная погода в Москве

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве до середины июля, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что на выходных ожидается пасмурная погода с дождями и температурой ниже климатической нормы.
"На выходных дождь, местами сильный, порывистый ветер, температура не выше плюс 15. Потеплеет нескоро: всю следующую неделю дожди и не выше плюс 20", — сказал Синенков.