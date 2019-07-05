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РИА Новости

Спутник "Метеор-М" выведен на рабочую орбиту

Вчера, 09:57
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный". 5 июля 2019
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный. 5 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный". 5 июля 2019
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский метеорологический спутник "Метеор-М" №2-2 выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
Запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.
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"Спутник "Метеор-М" №2-2 выведен на орбиту", - сказал собеседник агентства.
Ракету "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", "Метеором" и 32 малыми спутниками запустили в пятницу в 8.42 мск. Через 10 минут после старта "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени "Союза".
Как написал чуть позже в своем Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, "Метеор" взят на управление, солнечные батареи раскрыты".
Теперь разгонному блоку предстоит вывести попутную нагрузку - спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". "Малышей" отправят на две орбиты - высотой порядка 580 и 530 километров. Завершение всей операции ожидается примерно в 13.10 мск.
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