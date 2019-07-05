Спутник "Метеор-М" выведен на рабочую орбиту

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный". 5 июля 2019

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный". 5 июля 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский метеорологический спутник "Метеор-М" №2-2 выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".

Запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.

"Спутник "Метеор-М" №2-2 выведен на орбиту", - сказал собеседник агентства.

Ракету "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", "Метеором" и 32 малыми спутниками запустили в пятницу в 8.42 мск. Через 10 минут после старта "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени "Союза".

Как написал чуть позже в своем Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, "Метеор" взят на управление, солнечные батареи раскрыты".

КА "Метеор" взят на управление. Солнечные батареи раскрыты. pic.twitter.com/fIHGulLBop — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 июля 2019 г.