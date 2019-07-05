Врач из Томска спасла жизнь женщине на борту самолета

"Это долг любого врача — помочь человеку, и я очень благодарна своим педагогам, научившим, как нужно действовать в таких ситуациях. Когда женщине стало плохо, мы пролетали над морем и быстро приземлиться, скорее всего, не получилось бы, а помощь в такой ситуации нужно оказывать незамедлительно", — отметила сама Васильева.