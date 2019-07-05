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РИА Новости

Врач из Томска спасла жизнь женщине на борту самолета

Вчера, 09:53
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НОВОСИБИРСК, 5 июл — РИА Новости. Терапевт томской горбольницы № 3 Юлия Васильева спасла жизнь женщине на борту самолета, возвращавшегося из Анталии, сообщил Telegram-канал областного департамента здравоохранения.
Инцидент произошел еще неделю назад, но известно о нем стало только благодаря сообщению в соцсети очевидца событий.
"Во время полета одной из пассажирок стало плохо: она стала задыхаться, почувствовала головокружение, начался отек лица. Экипаж самолета попросил откликнуться пассажиров-медиков, на помощь пришла врач-терапевт 3-й горбольницы", — говорится в сообщении.
Васильева диагностировала у женщины опасную форму аллергической реакции — отек Квинке.
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Она ввела необходимое лекарство, и через некоторое время женщина почувствовала себя лучше.

"Это долг любого врача — помочь человеку, и я очень благодарна своим педагогам, научившим, как нужно действовать в таких ситуациях. Когда женщине стало плохо, мы пролетали над морем и быстро приземлиться, скорее всего, не получилось бы, а помощь в такой ситуации нужно оказывать незамедлительно", — отметила сама Васильева.

Отек Квинке — острая, опасная для жизни аллергическая реакция, проявляющаяся внезапным появлением обширного отека кожи, подкожной клетчатки, фасций, мышц. При развитии отека следует незамедлительно оказать медицинскую помощь.
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