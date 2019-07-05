Путин рассказал о беседе с Папой Римским

Встреча в Ватикане. Путин и папа Римский обменялись подарками со смыслом График поездок Владимира Путина всегда очень насыщенный, но однодневный визит в Италию даст фору многим двух- и трехдневным поездкам. Первым делом – Ватикан. Подробности – у обозревателя радио Sputnik Марии Меркуловой.