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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин рассказал о беседе с Папой Римским

Вчера, 09:52
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На обеде с участием представителей российско-итальянского Форума гражданских обществ Владимир Путин рассказал о недавнем разговоре с Папой Римским Франциском.
Российский лидер обратил внимание на высказывание премьера Италии Джузеппе Конте о русской литературе и вспомнил слова понтифика о Федоре Достоевском. Президент подчеркнул, что Папа Римский разрешил ему пересказывать эту часть их беседы.
По словам Путина, у папы Франциска на столе всегда лежат книги Достоевского и Льва Толстого, правда, не уточняется, какие именно.
В разговоре с российским президентом понтифик высказал мнение, что "без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", приводит фрагмент диалога в пересказе президента сайт Кремля.

"Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях", — заключил глава государства.

В четверг Путин посетил с официальным визитом Италию. Там он встретился с Папой Римским, президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте.
резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
4 июля, 20:01
Встреча в Ватикане. Путин и папа Римский обменялись подарками со смысломГрафик поездок Владимира Путина всегда очень насыщенный, но однодневный визит в Италию даст фору многим двух- и трехдневным поездкам. Первым делом – Ватикан. Подробности – у обозревателя радио Sputnik Марии Меркуловой.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Показательно: папа Римский ценит Толстого, которого в РФ подвергли остракизму и забвению.
5 июля, 10:32
Адам Ваксель
8010011
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