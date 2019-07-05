Путин рассказал о беседе с Папой Римским

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На обеде с участием представителей российско-итальянского Форума гражданских обществ Владимир Путин рассказал о недавнем разговоре с Папой Римским Франциском.
Российский лидер обратил внимание на высказывание премьера Италии Джузеппе Конте о русской литературе и вспомнил слова понтифика о Федоре Достоевском. Президент подчеркнул, что Папа Римский разрешил ему пересказывать эту часть их беседы.
По словам Путина, у папы Франциска на столе всегда лежат книги Достоевского и Льва Толстого, правда, не уточняется, какие именно.
В разговоре с российским президентом понтифик высказал мнение, что "без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", приводит фрагмент диалога в пересказе президента сайт Кремля.
"Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях", — заключил глава государства.
В четверг Путин посетил с официальным визитом Италию. Там он встретился с Папой Римским, президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте.
4 июля, 20:01Встреча в Ватикане. Путин и папа Римский обменялись подарками со смысломГрафик поездок Владимира Путина всегда очень насыщенный, но однодневный визит в Италию даст фору многим двух- и трехдневным поездкам. Первым делом – Ватикан. Подробности – у обозревателя радио Sputnik Марии Меркуловой.