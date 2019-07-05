Российская молодежь назвала желаемый уровень зарплаты

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Так, треть IT-специалистов претендуют на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Примерно 20 процентов хотели бы получать 40-50 тысяч, 25 процентов — от 30 до 40 тысяч.

На зарплату в 50-60 тысяч рублей рассчитывают 25 процентов молодежи, занятой в правоохранительных структурах. Еще четверть респондентов готовы получать 30-40 тысяч.

Большинство сотрудников таких сфер, как финансы, реклама и консалтинг, рассчитывают на 30-40 тысяч рублей. Примерно 15 процентов претендуют на 20-30 тысяч.

Молодые работники образования, науки, культуры и здравоохранения согласны на месячный оклад в размере 20-30 тысяч рублей. Такой ответ дали 40 процентов опрошенных из перечисленных отраслей. Всего десять процентов из них считают, что могли бы зарабатывать от 40 до 50 тысяч.