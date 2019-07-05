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РИА Новости

Российская молодежь назвала желаемый уровень зарплаты

Вчера, 09:50
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Так, треть IT-специалистов претендуют на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Примерно 20 процентов хотели бы получать 40-50 тысяч, 25 процентов — от 30 до 40 тысяч.
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Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
На зарплату в 50-60 тысяч рублей рассчитывают 25 процентов молодежи, занятой в правоохранительных структурах. Еще четверть респондентов готовы получать 30-40 тысяч.
Большинство сотрудников таких сфер, как финансы, реклама и консалтинг, рассчитывают на 30-40 тысяч рублей. Примерно 15 процентов претендуют на 20-30 тысяч.
Молодые работники образования, науки, культуры и здравоохранения согласны на месячный оклад в размере 20-30 тысяч рублей. Такой ответ дали 40 процентов опрошенных из перечисленных отраслей. Всего десять процентов из них считают, что могли бы зарабатывать от 40 до 50 тысяч.
Опрос охватил более двух тысяч жителей крупных городов в возрасте от 18 до 30 лет.
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Обсудить 251
Российская академия народного хозяйстваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Они просто ещё не знают про взрослую жизнь и думают только о себе, понятно что половина из низ и семей никогда не заведёт, понимали бы что такое семья не говорили бы таких смешных цифр, чтобы не просто пожрать и одеться, а как-то ещё развиваться, отдыхать.
5 июля, 09:55
ЯСЯ Считаю
240337120
В общем, все хотят сидеть в офисах, поплёвывая в потолок, и получать за это 60000 рублей. Куда *почётнее* кажется развивать карьеру программиста, чем сварщика или водителя автобуса.
5 июля, 09:58
Не лайкаю либерастов
1587513369
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