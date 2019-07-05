Российская молодежь назвала желаемый уровень зарплаты

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Так, треть IT-специалистов претендуют на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. Примерно 20 процентов хотели бы получать 40-50 тысяч, 25 процентов — от 30 до 40 тысяч.
На зарплату в 50-60 тысяч рублей рассчитывают 25 процентов молодежи, занятой в правоохранительных структурах. Еще четверть респондентов готовы получать 30-40 тысяч.
Большинство сотрудников таких сфер, как финансы, реклама и консалтинг, рассчитывают на 30-40 тысяч рублей. Примерно 15 процентов претендуют на 20-30 тысяч.
Молодые работники образования, науки, культуры и здравоохранения согласны на месячный оклад в размере 20-30 тысяч рублей. Такой ответ дали 40 процентов опрошенных из перечисленных отраслей. Всего десять процентов из них считают, что могли бы зарабатывать от 40 до 50 тысяч.
Опрос охватил более двух тысяч жителей крупных городов в возрасте от 18 до 30 лет.
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