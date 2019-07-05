В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении более 1,5 миллиона рублей

УФА, 5 июл - РИА Новости. Правоохранители подозревают сотрудницу банка в Башкирии хищении более 1,5 миллиона рублей, принадлежащих клиентам финансовой организации, сообщает пресс-служба МВД по региону.
"Сотрудники подразделения экономической безопасности МВД республики выявили факт присвоения денежных средств граждан сотрудницей одного из банков. Предварительно установлено, что 41-летняя менеджер филиала банка в поселке Приютово, являясь материально ответственным лицом, подделала финансовые документы и сняла со счетов клиентов деньги", - говорится в сообщении башкирской полиции.
Ведомство уточняет, что женщина потратила эти деньги на личные нужды.
"В результате противоправных действий менеджера двум гражданам причинен материальный ущерб на суммы свыше 1,5 миллиона рублей. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела, она находится под подпиской о невыезде", - сообщает региональное МВД.
Подобная, но более громкая история, связанная с хищением денег банковским сотрудником, произошла в Башкирии в конце мая. Жительница города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Она исчезла с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее. В пятницу она была задержана в съемной квартире в Казани.