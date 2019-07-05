В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении более 1,5 миллиона рублей

Подобная, но более громкая история, связанная с хищением денег банковским сотрудником, произошла в Башкирии в конце мая. Жительница города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Она исчезла с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее. В пятницу она была задержана в съемной квартире в Казани.