Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019

ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, с помощью тяжелой спецтехники военнослужащие начали разбор завалов на улицах Тулуна, сообщил в пятницу журналистам старший оперативной группы - заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.

"Обстановка в Тулуне и в Тулунском районе стабилизируется. Мы завершили создание группировки по ликвидации чрезвычайной ситуации и с сегодняшнего дня в полном объеме развернули работу по устранению последствий стихии. Нами создана соответствующая группировка по разбору завалов", - сказал Поплавский.

Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы.

"Первым участком для очистки выбраны 2 тысячи квадратных метров вдоль улицы Речной города Тулун. Также в данном районе развернули автоперевязочную станцию, где происходит вакцинация местного населения от гепатита А и брюшного тифа. Силами военной полиции проходит оповещение населения о проведении бесплатной вакцинации", - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.

В зону бедствия в Иркутской области направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные участвуют в расчистке затронутых паводком районов, задействованы в мониторинге биологической обстановки, оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействованы два расчета беспилотников. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.