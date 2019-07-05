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РИА Новости

Военные приступили к ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Вчера, 09:45
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖитель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. 4 июля 2019
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, с помощью тяжелой спецтехники военнослужащие начали разбор завалов на улицах Тулуна, сообщил в пятницу журналистам старший оперативной группы - заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.
"Обстановка в Тулуне и в Тулунском районе стабилизируется. Мы завершили создание группировки по ликвидации чрезвычайной ситуации и с сегодняшнего дня в полном объеме развернули работу по устранению последствий стихии. Нами создана соответствующая группировка по разбору завалов", - сказал Поплавский.
Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы.
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"Первым участком для очистки выбраны 2 тысячи квадратных метров вдоль улицы Речной города Тулун. Также в данном районе развернули автоперевязочную станцию, где происходит вакцинация местного населения от гепатита А и брюшного тифа. Силами военной полиции проходит оповещение населения о проведении бесплатной вакцинации", - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.
В зону бедствия в Иркутской области направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные участвуют в расчистке затронутых паводком районов, задействованы в мониторинге биологической обстановки, оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействованы два расчета беспилотников. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.
По состоянию на утро 5 июля, подтопленными в Иркутской области остаются почти 2 тысячи жилых домов, это дома в городе Тулун. По последней сводке, в результате паводка всего было подтоплено 48 участков дорог регионального и межмуниципального значения. К пятнице восстановлен проезд на 36 участках. С 25 июня в шести районах области произошли подтопления в 103 населенных пунктах. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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