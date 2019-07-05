На Камчатке завели дело после ДТП с автобусом, который сбил людей

Автобус выехал на остановку с людьми в Петропавловске-Камчатском. 4 июля 2019

Автобус выехал на остановку с людьми в Петропавловске-Камчатском. 4 июля 2019

© Фото : пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю Автобус выехал на остановку с людьми в Петропавловске-Камчатском. 4 июля 2019

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка и ещё три человека оказались в больнице, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что в четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута № 30 выехал на тротуар и протаранил группу людей. В результате ДТП погибла девочка 2005 года рождения, её сверстник и ещё двое взрослых были госпитализированы. По предварительным данным, 51-летний водитель потерял сознание за рулем от наступившего гипертонического криза.

"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка (ч.3 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.