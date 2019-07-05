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РИА Новости

На Камчатке завели дело после ДТП с автобусом, который сбил людей

Вчера, 09:39
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Камчатскому краюАвтобус выехал на остановку с людьми в Петропавловске-Камчатском. 4 июля 2019
Автобус выехал на остановку с людьми в Петропавловске-Камчатском. 4 июля 2019
© Фото : пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
Автобус выехал на остановку с людьми в Петропавловске-Камчатском. 4 июля 2019
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка и ещё три человека оказались в больнице, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что в четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута № 30 выехал на тротуар и протаранил группу людей. В результате ДТП погибла девочка 2005 года рождения, её сверстник и ещё двое взрослых были госпитализированы. По предварительным данным, 51-летний водитель потерял сознание за рулем от наступившего гипертонического криза.
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"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка (ч.3 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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КамчаткаСледственный комитет РФКамчатский крайПроисшествия
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