США могут использовать Украину для усиления в Черном море, считают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. США рассматривают Украину как аэродром подскока для своих вооруженных сил в Черном море, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

В эти дни в северо-западной части Черного моря проходят международные учения Sea Breeze, которые завершатся 12 июля. Учения проходят на море и суше, в воздухе и под водой. В них задействованы авиация и корабли стран НАТО, а также их союзников, среди которых Украина и Грузия. В МИД РФ назвали проведение украинско-американских учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.

"Украина может стать так называемым аэродромом подскока американских вооруженных сил в Черном море, которую можно использовать для базирования своих кораблей и авиации в регионе", - сказал РИА Новости Бальбек.

При этом, по его словам, в случае конфликта базы можно спокойно бросить или оставить без боя и без сожаления. "Впрочем, как показывает практика последних лет, США и союзники стараются как можно дальше обходить по воде полуостров Крым, так что первую скрипку вблизи наших границ они играть не будут", - сказал депутат.