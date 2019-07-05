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РИА Новости

США могут использовать Украину для усиления в Черном море, считают в Крыму

Вчера, 09:34
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. США рассматривают Украину как аэродром подскока для своих вооруженных сил в Черном море, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
В эти дни в северо-западной части Черного моря проходят международные учения Sea Breeze, которые завершатся 12 июля. Учения проходят на море и суше, в воздухе и под водой. В них задействованы авиация и корабли стран НАТО, а также их союзников, среди которых Украина и Грузия. В МИД РФ назвали проведение украинско-американских учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.
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"Украина может стать так называемым аэродромом подскока американских вооруженных сил в Черном море, которую можно использовать для базирования своих кораблей и авиации в регионе", - сказал РИА Новости Бальбек.
При этом, по его словам, в случае конфликта базы можно спокойно бросить или оставить без боя и без сожаления. "Впрочем, как показывает практика последних лет, США и союзники стараются как можно дальше обходить по воде полуостров Крым, так что первую скрипку вблизи наших границ они играть не будут", - сказал депутат.
Бальбек подчеркнул, что строительство новых американских морских баз не обеспечит США господство в Черноморском регионе.
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