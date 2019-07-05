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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

На Камчатке почтили память погибших в Баренцевом море подводников

Вчера, 09:20
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
Андреевский флаг
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Андреевский флаг. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в пятницу почтили память подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море, трое из которых в разное время служили на Камчатке и Тихом океане, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.
"На главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - Вилючинске (Камчатский край) прошла траурная церемония в память о моряках-подводниках, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Жизнь троих моряков – капитана 2 ранга Александра Авдонина, капитана 3 ранга Владимира Сухиничева и капитана - лейтенанта Михаила Дубкова в разное время была связана с Камчаткой и подводными силами ТОФ", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
4 июля, 09:50
Путин поручил Шойгу наградить экипаж глубоководного аппарата
Отмечается, что у памятника погибшим в разное время морякам-подводникам состоялся митинг, в котором приняли участие командование и личный состав подводных сил ТОФ, горожане. Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу. Юнармейцы и учащиеся школ города зажгли 14 "свечей памяти". В бухте Крашенинникова на воду возложили венок и цветы.
Сообщается, что в полдень по местному времени на подводных крейсерах объединения были приспущены Андреевские флаги и даны звуковые сигналы корабельным тифоном.
Сергей Шойгу
3 июля, 14:04
"Ценой своих жизней". Шойгу рассказал о геройских действиях подводниковМинистр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, где в результате пожара погибли 14 моряков.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.
Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныКамчаткаОбщество
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