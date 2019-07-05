Протестующие студенты отказались от встречи с главой администрации Гонконга

ПЕКИН, 5 июл – РИА Новости. Лидеры студенческих объединений, выступающие против закона об экстрадиции, отказались встречаться с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм, пишет газета Лидеры студенческих объединений, выступающие против закона об экстрадиции, отказались встречаться с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм, пишет газета South China Morning Post

По данным издания, студенческие лидеры из Университета науки и технологий Гонконга (HKUST) и Китайского университета подтвердили, что правительство пригласило их на диалог через администрацию университета, но они отвергли это предложение.

"Мы не хотим быть просто PR-уловкой. Мы рассмотрим это предложение только в том случае, если правительство удовлетворит наши требования", - приводит издание слова президента студенческого союза Китайского университета Джеки Со.

По его словам, предложение правительства о диалоге пришло "слишком поздно".

Официальный представитель главы администрации Гонконга заявил, что Кэрри Лэм пригласила на встречу представителей молодежи, в том числе из университетов, студенты из которых принимали участие в недавних демонстрациях.