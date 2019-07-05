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РИА Новости

Протестующие студенты отказались от встречи с главой администрации Гонконга

Вчера, 09:15
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© REUTERS / Jorge SilvaКарикатура на лидера Гонконга Кэрри Лам на стене здания Законодательного собрания. 2 июля 2019
Карикатура на лидера Гонконга Кэрри Лам на стене здания Законодательного собрания. 2 июля 2019
© REUTERS / Jorge Silva
Карикатура на лидера Гонконга Кэрри Лам на стене здания Законодательного собрания. 2 июля 2019
ПЕКИН, 5 июл – РИА Новости. Лидеры студенческих объединений, выступающие против закона об экстрадиции, отказались встречаться с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм, пишет газета South China Morning Post.
По данным издания, студенческие лидеры из Университета науки и технологий Гонконга (HKUST) и Китайского университета подтвердили, что правительство пригласило их на диалог через администрацию университета, но они отвергли это предложение.
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"Мы не хотим быть просто PR-уловкой. Мы рассмотрим это предложение только в том случае, если правительство удовлетворит наши требования", - приводит издание слова президента студенческого союза Китайского университета Джеки Со.
По его словам, предложение правительства о диалоге пришло "слишком поздно".
Официальный представитель главы администрации Гонконга заявил, что Кэрри Лэм пригласила на встречу представителей молодежи, в том числе из университетов, студенты из которых принимали участие в недавних демонстрациях.
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В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие собрало почти 550 тысяч человек и прошло спокойно, а протесты у парламента завершились захватом здания и столкновениями с полицией. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии черной краской, закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Сотрудники парламента ранее были эвакуированы. После полуночи полицейские применили слезоточивый газ и разогнали протестующих.
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