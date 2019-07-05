В Индии прорыв дамбы объяснили нашествием крабов

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл — РИА Новости. Прорыв дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра произошел из-за экспансии крабов, заявил министр водных ресурсов региона Танаджи Савант.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, из-за чего затопило ряд населенных пунктов. В штате Махараштра за последнюю неделю погибли более 30 человек. Также там прорвало дамбу Тиваре", жертвами стали 18 человек, еще несколько пропали.

По словам Саванта, крабы, увеличивая свою численность, начали устраивать в плотине огромные норы и тем самым разрушать ее.

"Местные жители сообщили нам об этом, и мы приняли меры. То, что произошло, является неблагоприятным стечением обстоятельств", — сообщил чиновник, слова которого приводит газета Hindustan Times.