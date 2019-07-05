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РИА Новости

В Индии прорыв дамбы объяснили нашествием крабов

Вчера, 09:08
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© AFP 2019 / STRИндийские спасатели возле места прорыва дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра. 3 июля 2019
Индийские спасатели возле места прорыва дамбы Тиваре в западном индийском штате Махараштра. 3 июля 2019
© AFP 2019 / STR
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл — РИА Новости. Прорыв дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра произошел из-за экспансии крабов, заявил министр водных ресурсов региона Танаджи Савант.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, из-за чего затопило ряд населенных пунктов. В штате Махараштра за последнюю неделю погибли более 30 человек. Также там прорвало дамбу Тиваре", жертвами стали 18 человек, еще несколько пропали.
По словам Саванта, крабы, увеличивая свою численность, начали устраивать в плотине огромные норы и тем самым разрушать ее.

"Местные жители сообщили нам об этом, и мы приняли меры. То, что произошло, является неблагоприятным стечением обстоятельств", — сообщил чиновник, слова которого приводит газета Hindustan Times.

СМИ напоминают, что хотя привычным местом обитания членистоногого является море, краб может жить как в соленой, так и в пресной воде. Они с легкостью перебираются в реки и размножаются там, приспосабливаясь практически к любым условиям.
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