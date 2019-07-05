Алибасов рассказал, что его спасло при отравлении

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов рассказал изданию Продюсер Бари Алибасов рассказал изданию "Вечерняя Москва" подробности инцидента с отравлением бытовой химией и ответил на обвинения в инсценировке.

Меня частично спас кран с водой. Повезло, поэтому я могу сейчас говорить. Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине. Верхнюю часть горла я смог промыть. То, что попало внутрь, прожгло пищевод. Бари Алибасов

Артист добавил, что он до сих пор не может полноценно принимать пищу: ест только детское питание, пьет теплый чай и молоко.

После вопроса о вероятности инсценировки произошедшего Алибасов позвонил своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной и при журналистах спросил ее, сколько раз она была в клинике, пока он находился без сознания. Она ответила, что каждый день.

"Ты спал или просто лежал без движения. Я держала свою руку в твоей руке. Сидела, молчала, молилась Богу и плакала. Изредка ты что-то говорил, рассказывал. Рядом сидел дежурный врач. Иногда он пытался "перевести" мне твои слова, но все равно многое было непонятно", — добавила Федосеева-Шукшина.

В начале июня артист случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" и попал в реанимацию с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Больше недели он пролежал в коме, однако затем пошел на поправку.

Столь быстрое выздоровление продюсера смутило многих, и в СМИ стала появляться информация о том, что на самом деле отравление было продуманной инсценировкой ради пиара.