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РИА Новости

Разгонный блок с российским метеоспутником вышел на промежуточную орбиту

Вчера, 08:56
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРКН "Союз-2.1б" с КА "Метеор-М" на космодроме Восточный.
РКН Союз-2.1б с КА Метеор-М на космодроме Восточный.
© РИА Новости / Павел Львов
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РКН "Союз-2.1б" с КА "Метеор-М" на космодроме Восточный.. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", ранее стартовавшей с космодрома Восточный, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса".
Ракету запустили в 8.42 мск. Через 50 минут ожидается выведение на орбиту высотой 832 километра основной нагрузки - спутника "Метеор-М" №2-2. Еще 3,5 часа разгонному блоку понадобится, чтобы вывести спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, Швеции, Франции, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат" на орбиты высотой порядка 580 и 530 километров.
Пуск стал первым в этом году с нового российского космодрома. Прошлый запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.
Космодром Восточный
Вчера, 00:24
Космодром "Восточный"
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Космос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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