Разгонный блок с российским метеоспутником вышел на промежуточную орбиту

Ракету запустили в 8.42 мск. Через 50 минут ожидается выведение на орбиту высотой 832 километра основной нагрузки - спутника "Метеор-М" №2-2. Еще 3,5 часа разгонному блоку понадобится, чтобы вывести спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, Швеции, Франции, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат" на орбиты высотой порядка 580 и 530 километров.

Пуск стал первым в этом году с нового российского космодрома. Прошлый запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.