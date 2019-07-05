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РИА Новости

Правительство повысит оклады силовиков с первого октября

Вчера, 08:50
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении окладов военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на 4,3% с октября. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Изменения коснутся:
военнослужащих, служащих по контракту или призыву;
лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции;
сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов;
лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Добавляется, что средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-ого и 2021-ого.
Кроме того, в соответствии со статьей 49 закона от 12 февраля 1993 года №4468-1 будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы.
Сотрудники МЧС России. Архивное фото
22 февраля 2018, 03:17
Уровень зарплат у сотрудников МЧС разнится почти в три раза
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