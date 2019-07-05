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РИА Новости

В Афганистане шесть человек погибли в результате обстрела, сообщил источник

Вчера, 08:49
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли, более 30 получили ранения в результате попадания минометного снаряда на территорию рынка в северной афганской провинции Фарьяб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.
"По меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали, когда в пятницу утром минометный снаряд попал на территорию рынка в районе Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб", - сказал представитель силовых структур, пожелавший остаться неизвестным.
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Ранее сообщалось, что в результате попадания в рынок минометного снаряда более 40 мирных жителей погибли и получили ранения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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Источник: в Афганистане десятки людей пострадали при обстреле рынка
РИА
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