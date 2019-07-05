В Афганистане шесть человек погибли в результате обстрела, сообщил источник

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли, более 30 получили ранения в результате попадания минометного снаряда на территорию рынка в северной афганской провинции Фарьяб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.

"По меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали, когда в пятницу утром минометный снаряд попал на территорию рынка в районе Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб", - сказал представитель силовых структур, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее сообщалось, что в результате попадания в рынок минометного снаряда более 40 мирных жителей погибли и получили ранения.