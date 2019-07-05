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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

Вчера, 08:35
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице прогреется до 21 градуса тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Облачно, во второй половине дня уже будет облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь. Температура максимальная 19-21, по области 17-22 ", - сказал он.
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В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Метеоролог добавил, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление пока остается ниже нормы - 739 миллиметров ртутного столба.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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