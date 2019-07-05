Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха в столице прогреется до 21 градуса тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Облачно, во второй половине дня уже будет облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь. Температура максимальная 19-21, по области 17-22 ", - сказал он.

Метеоролог добавил, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.