В партии Зеленского назвали возможную отмену люстрации предвыборным хайпом

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможную отмену закона о люстрации "предвыборным хайпом" некоторых политиков, но предостерег, что это может дестабилизировать политическую ситуацию.

Конституционный суд Украины в четверг продолжил рассмотрение закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

"Потому что у кого-то есть проблемы с рейтингом. Очень удобно устраивать такой, извините за сленг, хайп. Я не думаю, что это (пиар на теме возможной отмены закона о люстрации – ред.) сильно кому-то поможет, но тем не менее", - цитирует Разумкова в пятницу сайт Телевизионной службы новостей (ТСН).

Он также заявил, что попытки возвращения на властные должности чиновников эпохи Януковича могут "дестабилизировать политическую ситуацию в стране", и потому Разумков расценивает возможную отмену судом закона о люстрации и заявления политиков на этой почве как "черную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в рамках избирательной кампании".

"Революционной ситуации – думаю, нет. Что это создаст определенные проблемы нам как представителям новой команды и в первую очередь президенту – это факт. Потому что будут судебные иски, будут попытки восстановиться на тех рабочих местах, с которых люди были уволены", - отметил Разумков.

Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам. Позднее группа депутатов Рады попросила Конституционный суд проверить конституционность закона.