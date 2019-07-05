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РИА Новости

В партии Зеленского назвали возможную отмену люстрации предвыборным хайпом

Вчера, 08:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможную отмену закона о люстрации "предвыборным хайпом" некоторых политиков, но предостерег, что это может дестабилизировать политическую ситуацию.
Конституционный суд Украины в четверг продолжил рассмотрение закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
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"Потому что у кого-то есть проблемы с рейтингом. Очень удобно устраивать такой, извините за сленг, хайп. Я не думаю, что это (пиар на теме возможной отмены закона о люстрации – ред.) сильно кому-то поможет, но тем не менее", - цитирует Разумкова в пятницу сайт Телевизионной службы новостей (ТСН).
Он также заявил, что попытки возвращения на властные должности чиновников эпохи Януковича могут "дестабилизировать политическую ситуацию в стране", и потому Разумков расценивает возможную отмену судом закона о люстрации и заявления политиков на этой почве как "черную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в рамках избирательной кампании".
"Революционной ситуации – думаю, нет. Что это создаст определенные проблемы нам как представителям новой команды и в первую очередь президенту – это факт. Потому что будут судебные иски, будут попытки восстановиться на тех рабочих местах, с которых люди были уволены", - отметил Разумков.
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам. Позднее группа депутатов Рады попросила Конституционный суд проверить конституционность закона.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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