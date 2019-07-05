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РИА Новости

Психологи помогут детям кассирши, подозреваемой в хищении денег в Башкирии

Вчера, 08:27
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УФА, 5 июл - РИА Новости. Психологи окажут необходимую помощь двум несовершеннолетним дочерям кассирши, задержанной в Казани по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей у банка в башкирском Салавате, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.
Ранее правоохранители сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.
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Женщина была задержана полицией в четверг в съемной квартире в Казани. МВД РФ отмечало, что с ней была и ее семья. Правоохранители ведут с задержанной оперативно-следственные действий и устанавливают местонахождение похищенных денег.
"Детям, безусловно, будет оказана психологическая помощь и все необходимое, исходя из их состояния", - сказала РИА Новости Скоробогатова.
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МВД РФУфаСалаватРоссияКазаньПроисшествия
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