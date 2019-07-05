Пострадавшие от наводнения в Тулуне отказываются ехать в бесплатный лагерь

ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл – РИА Новости, Светлана Задера. Мамы с маленькими детьми отказываются от поездки в детский лагерь, так как не хотят оставлять мужей одних, другие родители не хотят отправлять в лагеря детей постарше, потому что боятся, рассказала РИА Новости директор детско-юношеской школы Тулуна, где разместился один из пунктов временного размещения, Наталья Данилова.

"Некоторые родители отказываются, потому что боятся. Некоторые родители отказываются, потому что у них маленькие дети, и маме придется ехать со своим ребенком. И они говорят, что они тут мужа не оставят", - сказала Данилова.

Детей из пострадавших от подтопления районов Иркутской области готовы принять в Самарской и Красноярской областях, Югре, в других регионах, а также в Монголии. Более 300 детей готовы принять во всероссийские центры "Смена", " Орленок" и "Океан".