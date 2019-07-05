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РИА Новости

Пострадавшие от наводнения в Тулуне отказываются ехать в бесплатный лагерь

Вчера, 08:24
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. Архивное фото
ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл – РИА Новости, Светлана Задера. Мамы с маленькими детьми отказываются от поездки в детский лагерь, так как не хотят оставлять мужей одних, другие родители не хотят отправлять в лагеря детей постарше, потому что боятся, рассказала РИА Новости директор детско-юношеской школы Тулуна, где разместился один из пунктов временного размещения, Наталья Данилова.
"Некоторые родители отказываются, потому что боятся. Некоторые родители отказываются, потому что у них маленькие дети, и маме придется ехать со своим ребенком. И они говорят, что они тут мужа не оставят", - сказала Данилова.
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
4 июля, 20:41
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Детей из пострадавших от подтопления районов Иркутской области готовы принять в Самарской и Красноярской областях, Югре, в других регионах, а также в Монголии. Более 300 детей готовы принять во всероссийские центры "Смена", " Орленок" и "Океан".
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Популярные комментарии
Ясно дело я бы тоже отказался...тут такое происходит.потоп настоящие приключения кто же от этого откажется такое бывает один раз в жизни ...
5 июля, 08:43
сергей гриньков
3100221
Были бы в реальной беде, на все бы согласились.
5 июля, 11:34
Ensom Vind
6010113
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