Источник: в Афганистане десятки людей пострадали при обстреле рынка

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 40 мирных жителей погибли и получили ранения в результате попадания минометного снаряда в рынок в северной афганской провинции Фарьяб, сообщил РИА Новости источник.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.