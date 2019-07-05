Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T08:18Z
https://ria.ru/20190705/1556227224.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Источник: в Афганистане десятки людей пострадали при обстреле рынка

Вчера, 08:15
522
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 40 мирных жителей погибли и получили ранения в результате попадания минометного снаряда в рынок в северной афганской провинции Фарьяб, сообщил РИА Новости источник.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Жители на улице города Кундуз, Афганистан
27 мая, 11:33
В Кундузе убили советника премьера Афганистана, сообщили СМИ
010112
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
В Афганистане шесть человек погибли в результате обстрела, сообщил источник
РИА
Новости
У жителя Хабаровского края изъяли 75 килограммов черной икры
В США вооруженный мужчина ранил трех человек в центре крови
При крушении вертолета на Багамах погиб миллиардер
Лента
новостей
Волонтер Алевтина Бонко c котенком Тулунчиком
Волонтер забрала домой найденного в затопленном Тулуне котенка
В Иране грузовик врезался в стену российской дипмиссии
Командно-диспетчерский пункт (КДП) в аэропорту Домодедово
В "Домодедово" пьяного дебошира сняли с самолета из Дохи
В Турции два человека погибли при взрыве машины
В Астрахани во дворе многоэтажки откачали лужу, в которой купались дети
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
Талибы освободили 42 солдата афганской армии
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
В партии Зеленского назвали возможную отмену люстрации предвыборным хайпом
Подрыв одиночного боеприпаса произошел около арсенала на юге Казахстана
В Пакистане в результате крушения парома погибли восемь человек
В ЮАР три человека погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния