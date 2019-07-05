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РИА Новости

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Вчера, 08:13
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© Fotolia / ia_64Младенец в автомобиле
Младенец в автомобиле
© Fotolia / ia_64
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роскачество рассказало, как правильно выбирать детские автомобильные кресла.
"Сегодня на российском рынке можно встретить различные варианты удерживающих автомобильных приспособлений для детей: треугольники, адаптеры, фиксаторы и другие", - отмечается в сообщении организации.
Специалисты напомнили, что использование таких устройств не допускается ПДД, но они все равно пользуются популярностью среди потребителей.
"Многие родители до сих пор пребывают в уверенности, что подобные приспособления способны защитить ребёнка", - заявили в Роскачестве.
Неоднократные испытания показали, что такие устройства не только бесполезны в случае реальной аварии, но еще и опасны для детей. Поэтому с 2017 года их использование осталось вне закона, отмечается в сообщении.
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Эксперты напоминают, что автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка.
Детей до семи лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах, при этом желательно как можно дольше, а до полутора лет - против хода движения, так как это самое безопасное положение.
Детей с семи до одиннадцати лет на заднем сиденье можно просто пристегивать штатными ремнями безопасности. Ориентироваться надо на рост 150 сантиметров, при котором верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее ребенка.
Если кресло находится на переднем сиденье, нужно отключить подушку безопасности.
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Кресло обязательно нужно фиксировать либо с помощью креплений ISOFIX, либо штатными ремнями безопасности.
Желательно не перевозить детей одетыми в верхнюю одежду, так как при резком торможении ребенок может вылететь из расстегнутого комбинезона, отмечают эксперты.
Отмечается, что самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья.
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
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