В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Кировский районный суд Екатеринбурга впервые оправдал участника акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
В ходе рассмотрения дела было представлено видео с моментом задержания Дмитрия Молодцова, которое подтвердило его невиновность.
По словам судьи Екатерины Иванченко, в действиях мужчины не было состава правонарушения, поэтому она постановила прекратить производство по делу.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около ста человек.
Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства.
Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к возведению храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.
Как сообщил РИА Новости председатель гордумы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин, опрос о месте строительства храма предположительно пройдет 14-15 сентября.