В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото

Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Кировский районный суд Екатеринбурга впервые оправдал участника акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.

В ходе рассмотрения дела было представлено видео с моментом задержания Дмитрия Молодцова, которое подтвердило его невиновность.

По словам судьи Екатерины Иванченко, в действиях мужчины не было состава правонарушения, поэтому она постановила прекратить производство по делу.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около ста человек.

Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства.

Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к возведению храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.