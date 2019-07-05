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РИА Новости

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Вчера, 07:53
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОгороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Кировский районный суд Екатеринбурга впервые оправдал участника акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
В ходе рассмотрения дела было представлено видео с моментом задержания Дмитрия Молодцова, которое подтвердило его невиновность.
По словам судьи Екатерины Иванченко, в действиях мужчины не было состава правонарушения, поэтому она постановила прекратить производство по делу.
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26 июня, 20:55
Мэр Екатеринбурга предложил сократить в опросе количество площадок под храм
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около ста человек.
Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства.
Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к возведению храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.
Как сообщил РИА Новости председатель гордумы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин, опрос о месте строительства храма предположительно пройдет 14-15 сентября.
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
26 июня, 16:25
Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма
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