В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,0

АЛМА-АТА, 5 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло утром в пятницу на территории Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 08.12 по времени Алма-Аты (05.12 мск).

"Эпицентр землетрясения расположен в 208 километрах на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана… Магнитуда MPV 5.0.", - говорится в сообщении.