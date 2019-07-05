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РИА Новости

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Вчера, 07:15
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
АЛМА-АТА, 5 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло утром в пятницу на территории Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 08.12 по времени Алма-Аты (05.12 мск).
Камчатка
3 июля, 23:58
У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение
"Эпицентр землетрясения расположен в 208 километрах на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана… Магнитуда MPV 5.0.", - говорится в сообщении.
Глубина залегания очага – 25 километров. Сведений об ощутимости подземных толчков по шкале МSК-64 нет.
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