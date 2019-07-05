Число пострадавших от паводка в Иркутской области достигло 340 человек

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. После наводнения на территории Иркутской области госпитализировали почти 340 человек, включая 59 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Всего при наводнении пострадали более двух тысяч человек, 21 из них погиб.

Ранее в пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что найдены 24 человека, потерявшиеся во время подтопления, еще 13 остаются пропавшими без вести.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС объявили в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

В субботу на место ЧС приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки, а также начать выплату компенсаций.