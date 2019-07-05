Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне

Чтобы проверить самолет, вызвали пожарное отделение Бостона. О серьезных травмах не сообщалось.

Летевший из Ванкувера в США самолет вернулся обратно из-за отказа двигателя

Летевший из Ванкувера в США самолет вернулся обратно из-за отказа двигателя

Полиция штата Массачусетс заявила, что возгорание могло начаться с пассажирского сиденья.

Все 217 пассажиров были эвакуированы Власти ищут для них другой самолет.