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РИА Новости

Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне

Вчера, 06:49
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самолет Нью-Йорк - Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту, сообщает телеканал CBS Boston.
Огонь был потушен экипажем.
Чтобы проверить самолет, вызвали пожарное отделение Бостона. О серьезных травмах не сообщалось.
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Полиция штата Массачусетс заявила, что возгорание могло начаться с пассажирского сиденья.
Все 217 пассажиров были эвакуированы Власти ищут для них другой самолет.
Самолет летел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский "Хитроу".
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Нью-Йорк (город)ЛондонВ мире
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