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РИА Новости

Иркутские власти выясняют, почему пропали заявления на компенсации

Вчера, 06:28
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл - РИА Новости. Комиссия Иркутской области по чрезвычайным ситуациям разбирает ситуацию с утерей нескольких заявлений на компенсации пострадавшим от паводка, в любом случае никто не останется без положенных выплат, заверил журналистов председатель комиссии Руслан Болотов.
Ранее некоторые жители говорили РИА Новости, что их заявления на компенсации потерялись, и приходится писать новые.
"Подробно разбирали сейчас эту ситуацию, в министерстве соцзащиты дано поручение разобраться по данным фактам. Уточнить количество и отработать с людьми, чтобы таких ситуаций больше не повторялось", - прокомментировал Болотов.
По его словам, эту ситуацию нужно отработать с местными властями.
"Мы данный факт обращений рассмотрели. Меры будем принимать. Главное, что люди должны понять, что ни один человек, который был в зоне затопления без социальных выплат не останется. Это поручение президента, и мы его исполним дословно", - рассказал Болотов.
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Вчера, 04:26
Потери пострадавшим от паводка компенсируют из бюджета Иркутской области
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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