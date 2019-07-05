Иркутские власти выясняют, почему пропали заявления на компенсации

ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл - РИА Новости. Комиссия Иркутской области по чрезвычайным ситуациям разбирает ситуацию с утерей нескольких заявлений на компенсации пострадавшим от паводка, в любом случае никто не останется без положенных выплат, заверил журналистов председатель комиссии Руслан Болотов.

Ранее некоторые жители говорили РИА Новости, что их заявления на компенсации потерялись, и приходится писать новые.

"Подробно разбирали сейчас эту ситуацию, в министерстве соцзащиты дано поручение разобраться по данным фактам. Уточнить количество и отработать с людьми, чтобы таких ситуаций больше не повторялось", - прокомментировал Болотов.

По его словам, эту ситуацию нужно отработать с местными властями.

"Мы данный факт обращений рассмотрели. Меры будем принимать. Главное, что люди должны понять, что ни один человек, который был в зоне затопления без социальных выплат не останется. Это поручение президента, и мы его исполним дословно", - рассказал Болотов.