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РИА Новости

На Украине арестован похищенный "свидетель" по делу о крушении МН17

Вчера, 06:22
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом "Украинским новостям" сказал его адвокат Роман Гонтарев.
Суд избрал Цемаху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
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Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что мужчину похитили сотрудники СБУ. Его якобы оглушили ударом по голове и под видом парализованного вывезли на инвалидном кресле по подложным документам на подконтрольную Киеву территорию.
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
По какому делу он проходит подозреваемым, не уточняется.

"Беспредел украинских спецслужб"

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич назвал похищением задержание украинскими спецслужбами на территории ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
По его мнению, если из Цемаха выбьют "доказательства" по делу о крушении MH17, они вряд ли кого-то убедят.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines. Архивное фото
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ЕС призвал Россию сотрудничать с международным расследованием по MH17
"Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания", - написал Клинцевич в Facebook.
По его мнению, полученные таким образом "доказательства" едва ли будут иметь какой-то вес. "Напротив, использование противоправных, а если говорить жестче фашистских методов ведения следствия, лишь свидетельствует о том, кто реально стоял за сбитым "Боингом". В борьбе за правое дело подобные методы не практикуют", - считает сенатор.
Клинцевич добавил, что за последние пять лет украинские спецслужбы похитили на территории ДНР и ЛНР сотни людей, и судьба большинства их них неизвестна.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство из них были подданными Нидерландов.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
21 июня, 23:15
США отказались отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Киев обвинил в катастрофе ополченцев из самопровозглашенных республик Донбасса, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование ведет Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят сотрудники правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов, Россия в расследовании не участвует. ССГ утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
В середине июня ССГ опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко. Как заявлял представитель ССГ, им предъявят обвинения в убийстве и объявят в международный розыск.
При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
В российском МИД эти обвинения назвали "абсолютно голословными" и напомнили, что Москва с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и помогала следствию.
По словам президента Владимира Путина, у России есть своя версия произошедшего, но ее никто не хочет слушать.
Путин подчеркнул, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
24 июня, 13:10
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Критика заявлений ССГ со стороны Малайзии

Выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, заявил премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир.
"Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении", — подчеркнул премьер.
Он напомнил, что Москву обвинили "еще до того, как началось расследование".
В свою очередь, министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что малайзийская сторона будет ждать конкретных доказательств по делу о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году и при их отсутствии будет считать, что расследование продолжается, сообщило агентство Bernama.
"Пока мы не увидим конкретных доказательств, имеющих отношение к четырем именам, мы будем считать, что дело находится в процессе расследования", - ответил он на просьбу прокомментировать заявление Совместной следственной группы (ССГ), которая ранее объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении самолета.
Глава МИД подчеркнул, что до судебного разбирательства, которое начнется в марте следующего года, "есть время найти соответствующие доказательства". "Мы будем ждать до суда, и мы оценим результаты позже",- добавил он.
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
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Содействие в расследовании

Москва будет и дальше оказывать содействие в расследовании катастрофы MH17 и установлении реальных, а не заранее назначенных виновников трагедии, заявил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.
"Российская сторона глубоко скорбит о жертвах катастрофы и будет и далее оказывать все возможное содействие в установлении истины о гибели рейса MH17 с тем, чтобы привлечь к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников произошедшего", - сказал он.
При этом в МИД отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. В ведомстве подчеркнули, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
20 июня, 11:35
Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
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ДНРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Прочитав заголовок подумал, что Коломойского арестовали. Видно, ещё не время...
5 июля, 06:58
On.TumucT
2110003
если таким образом задержан, то показания непредсказуемого содержания из него будут извлекать всеми доступными способами
5 июля, 07:37
ygrosha
1520305
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