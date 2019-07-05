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РИА Новости

В Приангарье нашли живыми 24 человека, считавшихся пропавшими без вести

Вчера, 05:48
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл – РИА Новости. Найдены 24 человека, потерявшихся во время подтопления в Иркутской области, 13 остаются пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Как уточнили в ведомстве, погибшими числятся 21 человек.
Подтопленным остается один населенный пункт.
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Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.
В субботу на место ЧС приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки, а также начать выплату компенсаций.
По данным областного Министерства социального развития, опеки и попечительства, почти семь тысяч пострадавших уже получили материальную помощь.
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