В Приангарье нашли живыми 24 человека, считавшихся пропавшими без вести

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл – РИА Новости. Найдены 24 человека, потерявшихся во время подтопления в Иркутской области, 13 остаются пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, погибшими числятся 21 человек.

Подтопленным остается один населенный пункт.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

В субботу на место ЧС приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки, а также начать выплату компенсаций.